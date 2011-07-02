Перенос шаблона с DLE на Wordpress

Движок сайта JokerBoard.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перенести шаблон с DLE на Wordpress.
Подробности отправлю выбранным исполнителям в личку.
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