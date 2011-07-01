Скрипт в MaxScript

Здравствуйте уважаемые ... нужно создать скрипт который будет корректировать сплайновый путь по которому ходит цилиндр .. логика такова ... 1) создаю модель 2) создаю сплайн 3) проектирую сплайн как одеяло на модель ... 4) пускаю по сплайну цилиндр нужного диаметра ...

http://s47.radikal.ru/i117/1107/0d/df270afba7bf.jpg

проблемма : цилиндр едет по сплайну но на поворотах врезается в 3д модель (ниже скрин пример под номером 1)...

нужен скрипт который скорректирует сплайн... сделает сплайн-путь так, что цилиндр не будет врезаться в модель, но будет идеально облегая ехать по поверхности модели (пример под номером 2)....тоесть как бы получается цилиндр и 3д модель 2 твердых обьекта где цилиндр никак не сможет зайти в твердую бетонную стенку )))

http://s43.radikal.ru/i101/1107/0b/e819b89fa010.jpg

оплата договорная... кто хочет взяться пишите в агент или аську Mail agent: [email protected] ICQ: 231000278 там уже обговорим оплату условия сроки и т д ...

скрипт нужен для ЧПУ станка ...