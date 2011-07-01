Flash через CSS

Веб-программированиеЗавершен4 заявки164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вставить флеш шапку фоном вместо jpg.

Движок WP

Код прописать нужно в css.

Доступ не даю по фтп(сам буду загружать и прописывать что требуется), только файл css

Оплата после того как увижу, что работает на сайте.

CSS
12 лет назад
kurgudu
Виктор 
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
lancemanfv
Михаил 
28 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Выполнил без проблем. Знает на что способен. Спасибо.
Положительный заказчик с которым можно быстро и просто обсудить все детали. Оплата моментальная. Заслуженные +10
  • Похожие заказы

  • Подключить контактную форму для сайта

    Нужно подключить контактную форму для одностраничного сайта http://kitay-kazan.ru/ Нужно чтобы при отправлении данных формы посетителю выдавалось сообщение под формой о том что сообщение отправлено. А посетитель оставался на этой же странице. Сообщение должно приходить на email [email protected]. Сайт ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Срочная помощь на выходные по битрикс-проекту.

    Здравствуйте! Срочно нужна помощь по сдаваемому в понедельник проекту на битриксе. Есть набор правок, но нет рук на все задачи. Требования: ответственный специалист, готовый плотненько поработать в выходные полный рабочий день и на результат. ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно добавить функцию на страницу WSS 3.0

    Дано: корпоративный портал на Windows Sharepoint Services 3.0 Требуется: на существующую страницу веб-частей (в крайнем случае - на отдельную веб-страницу aspx) добавить следующий функционал: 1. Поле для выбора и загрузки xml-файла с локального компьютера (пример файла во ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа на Flash для отрисовки планов помещений

    $1500

    Требуется опытный программист ActionScript для разработки Flash-приложения. Описание: флеш-приложение для web для отрисовки плана квартиры. Входные материалы: - отрисованный интерфейс (вектор или растр), кнопки; - программист в помощь для программирования сайтовой части, которая готовит для флешки необходимые данные для ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модификация автопортала

    $300

    Здравствуйте. Требуется произвести ряд модефикаций с автопорталом на самописной системе управления. Задачи: 1. Добавить к авто объявлениям возможность загружать видео. Добавить в шаблон страницы с объявленияем отображение видео, которое было прикрепленно к объявлению. 2. Добавить несколько онлайн калькуляторов: - Калькулятор ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин на Drupal

    Bкратце, мы даем готовый дизайн в формате PSD и описание требований и ждем результата. Новые проекты приходят все время, в случае успешного завершения проекта, мы можем сотрудничать в будущем. Если Вы заинтересованы, Вы можете рассмотреть ...

    Drupal
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка поиска (вывод информации о номенклатуре)

    Есть сайт автоэлектрик23.рф необходимо доработать страницу вывода результатов поиска таким образом, чтобы в таблице выводился производитель (свойство элемента из каталога), наличена складе (из торговых предложений) и добавлялось в корзину то количество, которое указано в поле.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад