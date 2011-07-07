Срочная помощь на выходные по битрикс-проекту.

Здравствуйте!

Срочно нужна помощь по сдаваемому в понедельник проекту на битриксе. Есть набор правок, но нет рук на все задачи. Требования: ответственный специалист, готовый плотненько поработать в выходные полный рабочий день и на результат. Материально заинтересую - если успеем до ПН будет и премия. Но успеть надо, поэтому премия будет. Пишите сразу в скайп muzvcom и дубль заявки в проект. Определимся с исполнителем сегодня.