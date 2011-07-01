Создание портала на ruby on rails

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок229 просмотров
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Для создания портала ( тема фотография) нужен программист со знаниями языков программирования ruby ruby on rails

12 лет назад
pp-pr88
Ирина 
55 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
multiserve
Владимир 
41 годАвстралия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов(-1)
12 лет назад
$1300
50 дней
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