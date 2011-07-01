Создание портала на ruby on rails

Нужно подключить контактную форму для одностраничного сайта http://kitay-kazan.ru/ Нужно чтобы при отправлении данных формы посетителю выдавалось сообщение под формой о том что сообщение отправлено. А посетитель оставался на этой же странице. Сообщение должно приходить на email [email protected]. Сайт ...
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