Верстка, натяжка, наполнение

Приветствую! Для этого сайта: http://idasad.ru/ слева нужно сделать древовидное раскрывающееся меню. Изначально должно быть видно первый и второй уровень, третий уровень раскрывается при переходе на страницу второго уровня и так далее. Разделы основаны на инфоблоке. Структура меню должна быть ...