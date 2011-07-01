Верстка, натяжка, наполнение

Изменить дизайн вывода трех типов материалов: 1) "Новости". Прямоугольный блок шириной 470px. В блок выводятся 3 последние новости. Слева столбик аватарок, справа - названия новостей (ограничение - 150 символов, не более 4 строк текста). Под блоком ...
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