Написать парсер, собирающий информацию с нескольких сайтов в excel. Подробное тз по запросу.
Selenium 2 + IE + Java Script + C# + .FindElement
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Уважаемые разработчики!
Прошу помочь решить небольшую проблему.
(Проблема вероятно решается элементарно и можно было решить бесплатно на форуме, но нужно быстро).
У меня стоит задача тестировать корпоративную систему, написанную на JS.
Система оптимизирована под IE, поэтому в тестировании нужно использовать его.
Алгоритмы тестов планирую реализовывать на C#.
При попытке найти элементы для ввода пользователя и пароля выдаётся ошибка,
что элемент не найден.
Пробовал использовать ожидание дозагрузки js кода Manage().Timeouts().ImplicitlyWait(TimeSpan.FromSeconds(30));
Аналогичный результат.
При проверке содержимого свойства .PageSource видно, что от IE передаётся код java script функций,
но не html код, являющийся результатом их работы.
Если я правильно понял проблему, нужно заставить selenium передать в C# уже готовые результаты работы
java script кода.
Тем самым будут доступны сгенерированные js кодом поля для ввода логина и пароля.
Вопрос может звучать ещё и так: как получить для разбора в C# результирующий HTML код а не JS исходник?
Тому, кто поможет решить проблему обязуюсь в знак уважения перечислить 5 wmz с однозначно положительным отзывом.
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