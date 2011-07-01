Selenium 2 + IE + Java Script + C# + .FindElement

Уважаемые разработчики!

Прошу помочь решить небольшую проблему.

(Проблема вероятно решается элементарно и можно было решить бесплатно на форуме, но нужно быстро).

У меня стоит задача тестировать корпоративную систему, написанную на JS.

Система оптимизирована под IE, поэтому в тестировании нужно использовать его.

Алгоритмы тестов планирую реализовывать на C#.

При попытке найти элементы для ввода пользователя и пароля выдаётся ошибка,

что элемент не найден.

Пробовал использовать ожидание дозагрузки js кода Manage().Timeouts().ImplicitlyWait(TimeSpan.FromSeconds(30));

Аналогичный результат.

При проверке содержимого свойства .PageSource видно, что от IE передаётся код java script функций,

но не html код, являющийся результатом их работы.

Если я правильно понял проблему, нужно заставить selenium передать в C# уже готовые результаты работы

java script кода.

Тем самым будут доступны сгенерированные js кодом поля для ввода логина и пароля.

Вопрос может звучать ещё и так: как получить для разбора в C# результирующий HTML код а не JS исходник?

Тому, кто поможет решить проблему обязуюсь в знак уважения перечислить 5 wmz с однозначно положительным отзывом.