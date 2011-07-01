Конвертация презентации на Flash в HTML5 для iPad

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Есть флэш-презентация продукта, смена кадров, спецэффекты. Все исходники есть. Сконвертировал при помощи Wallaby в HTML5, в процессе конвертации получил предупреждения, что некоторые спецэффекты/фильтры не поддерживаются. HTML5-презентация нормально в браузере не запускается. Нужно или "привести в порядок" презентацию после Wallaby или выполнить новую конвертацию. Таких презентаций несколько, сейчас речь идет об одной. Также хотелось бы обсудить возможности HTML5 (что можно и нельзя на нем получить), увидеть выполненные проекты по переводу Flash в HTML5, и вашу цену. Ссылку на презентацию вышлю личным сообщением по запросу.

HTML
12 лет назад
promogroup
Андрей 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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