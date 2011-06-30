Написать регулярку (маленький парсер)

Здравствуйте. Есть набор этикеток (не цельный имедж,слои) пожелание: хочу чтобы при наведении курсора этикетки раздвигались, так, будто мы двигаем верхнюю этикетку рукой, чтобы посмотреть ту, что под ней. Только раздвигатся должны не все сразу, а как то так, чтобы ...