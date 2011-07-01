Правки шаблона (DLE)

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок155 просмотров
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Здравствуйте, нужен человек с хорошим знанием DLE, для внесения небольших правок в шаблон.

Требования:

1. Адекватные цену

2. Ответственность, соблюдение сроков

3. Отзывы

Просьба указывать свою icq в предложении

12 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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