Правки шаблона (DLE)

Доброго времени суток. СРОЧНОЕ ДЕЛО! Необходимо создать полноценный модуль под CS-Cart 2.1.4, позволяющий УДОБНО продавать товары в кредит. Возможности модуля: 1. Возможность купить в кредит товары "от 1000 грн." 2 .Самостоятельно создавать в админ-панели пакеты кредитования по срокам, процентным ставкам ...
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Здравствуйте, нужен человек с хорошим знанием DLE, для внесения небольших правок в шаблон.
Требования:
1. Адекватные цену
2. Ответственность, соблюдение сроков
3. Отзывы
Просьба указывать свою icq в предложении
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