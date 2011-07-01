Настроить экспорт HTML в PDF (joomla, php, tcpdf)

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки179 просмотров
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CMS: Joomla, компонент: CK Forms.

Описание:

Форма (com_ckforms) заполняется пользователем, после чего формируется бланк, который можно распечатать или сохранить в pdf формате. Используется стандартная php библиотека Joomla TCPDF.

Задача:

Необходимо настроить внешний вид экспортируемого PDF файла. Т.е. подключить модель и вывести все переменные (данные из заполненых полей формы).

Приложение:

frontend часть com_ckforms и sql таблицы к нему.

PHPHTMLJoomla
12 лет назад
snik1987
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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