Разместить информацию на сайте.

Есть флэш-презентация продукта, смена кадров, спецэффекты. Все исходники есть. Сконвертировал при помощи Wallaby в HTML5, в процессе конвертации получил предупреждения, что некоторые спецэффекты/фильтры не поддерживаются. HTML5-презентация нормально в браузере не запускается. Нужно или "привести в ...
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На сайте elitaqua. ru нужно в бегущей строке разместить информацию "Уважаемые клиенты. Салон на Ленинском 62 временно закрыт по техническим причинам. По всем вопросам обращаться в салон на Ленинском 36."
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