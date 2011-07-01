Разместить информацию на сайте.

Есть флэш-презентация продукта, смена кадров, спецэффекты. Все исходники есть. Сконвертировал при помощи Wallaby в HTML5, в процессе конвертации получил предупреждения, что некоторые спецэффекты/фильтры не поддерживаются. HTML5-презентация нормально в браузере не запускается. Нужно или "привести в ...