Создание скрипта обратной связи

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок280 просмотров
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Добрый день!

Необходимо создать скрипт для обратной связи.

Сайт будет на html, скрипт будет использоваться для:

1. Заказать обратный звонок (пункты: имя, телефон, время звонка)

2. Заказать товар (кнопка будет располагаться напротив каждой позиции в прайс-листе, нужно чтобы именно эта позиция приходила в письме... пункты: Имя, телефон, количество, e-mail)

Пример "заказать звонок": chococlub(точка)com(точка)ua

Указывайте цену.

12 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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