Перенос данных с Drupal на Joomla

$20
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка169 просмотров
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На входе дамп базы данных блога на друпале, необходимо разработать "мост", на выходе которого получаем файл импорта БД для джумлы.

JoomlaDrupal
12 лет назад
mihas_
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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