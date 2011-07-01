Изменить дизайн вывода модулей на Дзержинск.рф

Изменить дизайн вывода трех типов материалов:

1) "Новости". Прямоугольный блок шириной 470px. В блок выводятся 3 последние новости. Слева столбик аватарок, справа - названия новостей (ограничение - 150 символов, не более 4 строк текста). Под блоком - две кнопки: "Все новости" и "Добавить свою новость".

Убрать категории в новостях (при добавлении новых новостей и при выводе уже существующих).

2) "Лучшие товары и услуги" переименовать в "Публикации". Прямоугольный блок шириной 470px. В блок выводятся 3 последние публикации. Слева столбик аватарок авторов публикаций (аватарки публикуются из учетной записи пользователя автоматически), справа - названия публикаций (ограничение - 150 символов, не более 4 строк текста). Под блоком - две кнопки: "Все публикации" и "Добавить свою публикацию". Название типа материала "Лучшие товары и услуги" заменить на "публикация". Добавить кнопку "Нравится" в каждом материале типа "Публикация" и отображать рядом число голосов за материал.

Оба блока разместить с отступом 10px между рекламным баннером "премиум" (который расположен справа от погоды) и нынешним блоком "новости".

3) В существующий блок "Новости" выводить аватарки видео и названия (так же в хронологическом порядке, как выводятся сейчас новости).

Желательно сделать с использованием стандарных модулей Drupal 5 версии с возможностью дальнейшего перевода на 6ую.