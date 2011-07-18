Парсер форума

Веб-программированиеЗавершен9 заявок228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать парсер форума http://forum.searchengines.ru/, который будет собирать следующую информацию:

1. Название темы со ссылкой на страницу форума

2. Количество ответов

3. Количество просмотров

4. Дата и время последнего сообщения

5. Количество сообщений за конкретное число

И выводить эту информацию в виде таблицы, отсортированную по количеству сообщений за конкретное число.

Подробное ТЗ, я отправлю выбранному исполнителю.

В заявке укажите цену и срок работы.

12 лет назад
sander
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
stepennwolf
Игорь 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$40
2 дня
Результатом и процессом сотрудничества с Игорем доволен.
+
  • Похожие заказы

  • Конвертер DLE 9.2 в InstantCMS 1.8

    $50

    Конвертер DLE 9.2 в InstantCMS 1.8 Что необходимо перенести: Пользователи (логин\пароль\дата регистрации\ подпись\аватар\комментрарии) Новости (короткая \ полная \ дата \ картинки\ теги\страницы) Разделы (Разделы с подразделами) По сути есть ДЛЕ и сайту необходимо сменить ЦМС на instantcms 1.8

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание скрипта обратной связи

    Добрый день! Необходимо создать скрипт для обратной связи. Сайт будет на html, скрипт будет использоваться для: 1. Заказать обратный звонок (пункты: имя, телефон, время звонка) 2. Заказать товар (кнопка будет располагаться напротив каждой позиции в прайс-листе, нужно чтобы именно ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Битрикс. Меню каталога товаров

    Приветствую! Для этого сайта: http://idasad.ru/ слева нужно сделать древовидное раскрывающееся меню. Изначально должно быть видно первый и второй уровень, третий уровень раскрывается при переходе на страницу второго уровня и так далее. Разделы основаны на инфоблоке. Структура меню должна быть ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Selenium 2 + IE + Java Script + C# + .FindElement

    $5

    Уважаемые разработчики! Прошу помочь решить небольшую проблему. (Проблема вероятно решается элементарно и можно было решить бесплатно на форуме, но нужно быстро). У меня стоит задача тестировать корпоративную систему, написанную на JS. Система оптимизирована под IE, поэтому в тестировании нужно ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Прикладные задачи для php-кодера

    Прикладные задачи для тех, кто кодит на php и нормально верстает на css. Все действия выполняются на сайте http://all-1c.ru/ !!! Задача номер один На главной странице справа (где цены) есть кнопочки "заказать". Там ему предлагается два варианта того, как ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разместить информацию на сайте.

    На сайте elitaqua. ru нужно в бегущей строке разместить информацию "Уважаемые клиенты. Салон на Ленинском 62 временно закрыт по техническим причинам. По всем вопросам обращаться в салон на Ленинском 36."

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад