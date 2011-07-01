Создание сайта

Написать парсер, собирающий информацию с нескольких сайтов в excel. Подробное тз по запросу.
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1. Натянуть верстку на сайт
Остальные подробности в личке
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