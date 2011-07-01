Интернет-магазин на Drupal

Bкратце, мы даем готовый дизайн в формате PSD и описание требований и ждем результата. Новые проекты приходят все время, в случае успешного завершения проекта, мы можем сотрудничать в будущем. Если Вы заинтересованы, Вы можете рассмотреть файл в приложении, чтобы оценить примерную стоимость и сроки завершения. Есть и другие Drupal веб-проекты, более сложные, а также более простые, так что если есть интерес - обращайтесь!

Oбязанности:

• определение времени выполнения задачь; следование за планом работы и соблюдение сроков

• нарезание готовых эскизов дизайнa и разработка HTML и CSS, соответствии с W3C стандартами

• интеграция дизайна с существующей средой CMS

• конфигурация, тестирование, написание (редко), адаптация модулей в соответствии с требованиями

• установкa и настройкa среды CMS

Tребований (практический опыт):

• не менее 2 лет опыта разработки веб-проектов с использованием PHP, MySQL, JQuery, HTML, CSS, Photoshop

• опыт работы с Drupal (разработка многоязычных сайтов, разработка интернет-магазинов)