Интернет-магазин на Drupal

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Bкратце, мы даем готовый дизайн в формате PSD и описание требований и ждем результата. Новые проекты приходят все время, в случае успешного завершения проекта, мы можем сотрудничать в будущем. Если Вы заинтересованы, Вы можете рассмотреть файл в приложении, чтобы оценить примерную стоимость и сроки завершения. Есть и другие Drupal веб-проекты, более сложные, а также более простые, так что если есть интерес - обращайтесь!

Oбязанности:

• определение времени выполнения задачь; следование за планом работы и соблюдение сроков

• нарезание готовых эскизов дизайнa и разработка HTML и CSS, соответствии с W3C стандартами

• интеграция дизайна с существующей средой CMS

• конфигурация, тестирование, написание (редко), адаптация модулей в соответствии с требованиями

• установкa и настройкa среды CMS

Tребований (практический опыт):

• не менее 2 лет опыта разработки веб-проектов с использованием PHP, MySQL, JQuery, HTML, CSS, Photoshop

• опыт работы с Drupal (разработка многоязычных сайтов, разработка интернет-магазинов)

Drupal
12 лет назад
sandisvs
Сандис 
35 летЛатвия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Изменить дизайн вывода модулей на Дзержинск.рф

    Изменить дизайн вывода трех типов материалов: 1) "Новости". Прямоугольный блок шириной 470px. В блок выводятся 3 последние новости. Слева столбик аватарок, справа - названия новостей (ограничение - 150 символов, не более 4 строк текста). Под блоком ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подключить контактную форму для сайта

    Нужно подключить контактную форму для одностраничного сайта http://kitay-kazan.ru/ Нужно чтобы при отправлении данных формы посетителю выдавалось сообщение под формой о том что сообщение отправлено. А посетитель оставался на этой же странице. Сообщение должно приходить на email [email protected]. Сайт ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Программирование на сайте domcons.ru

    Есть сайт domcons.ru, на нем - самописная админка. Нужно сделать следующее: 1. Карта Разделы слева «Интерактивная карта ПП» и «Полная информация о домах ПП» нужно клонировать направо, в район Красная Горка, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка форума PunBB 1.2.15

    Требуется доработка форума PunBB версии 1.2.15. Форум уже модифицировался когда-то, поэтому обновлять его нельзя. Движок форума простой, меня вполне устраивает. Форум установлен в папку на сайте с CMF Друпал 5.10, сайт и форум работают на одной базе. Сделано ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить некоторый функционал для страницы

    $20

    Есть страница (показывать не буду, т.к. имеется некоторая секретность) Она будет рекламировать некоторый продукт. На ней будет кнопка "скачать", по клику на эту копку открывается попап, на котором расположены три кнопки (Facebook, Twitter, Вконтакте). По нажатию ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Конвертер DLE 9.2 в InstantCMS 1.8

    $50

    Конвертер DLE 9.2 в InstantCMS 1.8 Что необходимо перенести: Пользователи (логин\пароль\дата регистрации\ подпись\аватар\комментрарии) Новости (короткая \ полная \ дата \ картинки\ теги\страницы) Разделы (Разделы с подразделами) По сути есть ДЛЕ и сайту необходимо сменить ЦМС на instantcms 1.8

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер форума

    Нужно сделать парсер форума http://forum.searchengines.ru/, который будет собирать следующую информацию: 1. Название темы со ссылкой на страницу форума 2. Количество ответов 3. Количество просмотров 4. Дата и время последнего сообщения 5. Количество сообщений за конкретное число И выводить эту информацию в виде таблицы, отсортированную по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад