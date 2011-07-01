Программирование на сайте domcons.ru

Есть сайт domcons.ru, на нем - самописная админка. Нужно сделать следующее:

1. Карта

Разделы слева «Интерактивная карта ПП» и «Полная информация о домах ПП» нужно клонировать направо, в район Красная Горка, Люберцы. И создать там базу по домам, карту.

Сама картинка карты нами нарисована, информацию по домам и фотки собраны.

В текущем исполнении нужно поправить пару багов, в разных броузерах карта смотрится по-разному, особенно глючит IE, Опера - слегка, в ФФ хорошо, т.к.только в нем она отлаживалась.

В частности, стрелки и всплывающие окна привязаны не к верху картинки, а к верху броузера, поэтому при добавлении пары строк перед картинкой она смещается, а всплывающие окна и стрелки остаются на месте, что есть не гут.

Окна с информацией о доме подробной, возникающие при нажатии, в разных броузерах вообще где попало. И еще какие-то баги были, я уже не вспомню, но если погонять в разных броузерах - вылезут.

Подробно об этом я описывал когда-то тут - http://www.free-lance.ru/projects/?pid=422195&f=vickivanov

Фотки домов и документов, кстати говоря, выводятся сейчас не очень красиво, и хранятся на сервере в трех экземплярах разного размера, предлагаю сделать один ресайзер, который будет выдавать картинки разного размера, и визуально прицепить показ картинок в каком-нибудь jQuery, как на нашем другом сайте – www.zarcons.ru , тоже стоило бы.

И было бы неплохо сразу в эти картинки на лету вставлять водяные знаки, чтобы не париться каждый раз с добавлением водяных знаков на фотки.

2. Админка

В целом админка установлена, но не настроена до конца. Это раннее творчество, немного кривоватое, но тем не менее нормально работающее. В целом функционал в админке разработан довольно полный, она применялась примерно на сотне сайтов лет 6 назад. Но в коде нет ни версионности, каждый сайт дорабатывался отдельно; ни ООП, ни красоты. Поэтому смотрите сами, нужно ли это апгрейдить на что-либо другое, лично мне кажется, что нет, т.к. доработать то, что есть, гораздо проще - но решать Вам.

Сейчас полноценно работает только раздел «Объекты», который позволяет добавлять и редактировать объекты наших риэлторов.

Первоочередная задача - пофиксить раздел «структура сайта», который я начал приводить в порядок, но так и не довел до ума. Там основная недоделанная вещь - это группировка страниц по разделам меню, я так и не решил, как правильнее - воспользоваться иерархической структурой с возможностью разворачивать-сворачивать группы страниц, или просто при редактировании страницы выбирать выпадающим меню, к какому разделу страница относятся. В последнем случае, например, не очень понятно, как делать возможность изменения порядка страниц (кнопки вверх-вниз).

Кроме этого, хотелось бы ввести в структуру сайта новостной раздел, и на главной странице давать кратенькие анонсы небольшим блоком (размером примерно как анонсы статей, которые внизу центрального блока страниц, серенький такой. Ну и тоже добавлять/редактировать их в админке, функционал такой в ней есть.

3. В последнюю очередь хотелось бы сделать на сайте страницу подбора объекта и блок поиска объекта (примерно как на zarcons.ru). Сейчас объекты ищутся только через страницы риэлторов, нам бы в раздел Павшинская Пойма добавить страницу вида «купить квартиру (1-комн., 2-комн., 3-комн., 4 и более)», купить квартиру - ссылка на общую выборку по Пойме (данные выдаются в табличном виде), 1-комн. - ссылка на выборку по Пойме однокомнатных и так далее. Такие же ссылки в правый раздел Люберцы. И ниже ссылку - «квартиры в других районах».

4. И совсем как не очень критичная задача, но тоже хотелось бы сделать – как на сайте http://agenton.ru/sale/16169-353772.html в правом нижнем углу форма с фоткой менеджера и возможностью чата, как на фриланс.ру.

На вопросы готов ответить. Жду примерных сроков/цен/примеров работы. Возможна почасовая оплата, если предложите примерный разброс по часам на каждую задачу.

В дальнейшем предложу другие задачи по этому сайту, хотелось бы постоянного сотрудничества.