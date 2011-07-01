Добавить некоторый функционал для страницы

$20
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки151 просмотр
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Есть страница (показывать не буду, т.к. имеется некоторая секретность)

Она будет рекламировать некоторый продукт. На ней будет кнопка "скачать", по клику на эту копку открывается попап, на котором расположены три кнопки (Facebook, Twitter, Вконтакте). По нажатию на одну из них должен идти пост на страницу пользователя с определенным текстом. Далее должна быть поверка, если пост успешно прошел - появляется кнопка "скачать", которая уже будет содержать в себе ссылку на нужный человеку архив.

12 лет назад
slavontkn
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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