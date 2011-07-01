Добавить некоторый функционал для страницы

Изменить дизайн вывода трех типов материалов: 1) "Новости". Прямоугольный блок шириной 470px. В блок выводятся 3 последние новости. Слева столбик аватарок, справа - названия новостей (ограничение - 150 символов, не более 4 строк текста). Под блоком ...
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Есть страница (показывать не буду, т.к. имеется некоторая секретность)
Она будет рекламировать некоторый продукт. На ней будет кнопка "скачать", по клику на эту копку открывается попап, на котором расположены три кнопки (Facebook, Twitter, Вконтакте). По нажатию на одну из них должен идти пост на страницу пользователя с определенным текстом. Далее должна быть поверка, если пост успешно прошел - появляется кнопка "скачать", которая уже будет содержать в себе ссылку на нужный человеку архив.
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