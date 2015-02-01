Доработка форума PunBB 1.2.15

Изменить дизайн вывода трех типов материалов: 1) "Новости". Прямоугольный блок шириной 470px. В блок выводятся 3 последние новости. Слева столбик аватарок, справа - названия новостей (ограничение - 150 символов, не более 4 строк текста). Под блоком ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработка форума PunBB версии 1.2.15.
Форум уже модифицировался когда-то, поэтому обновлять его нельзя.
Движок форума простой, меня вполне устраивает.
Форум установлен в папку на сайте с CMF Друпал 5.10, сайт и форум работают на одной базе.
Сделано это для того, чтобы при регистрации и авторизации на сайте, происходила регистрация и авторизация на форуме – для этого на друпал установлен модуль PunBB, который это реализует.
Требуется:
1) Сделать обратную совместимость авторизации (если это возможно) – при авторизации на форуме, авторизовать пользователя также и на сайте. Совместимость регистрации делать не нужно – на форуме просто выключена регистрация. Значит нужно просто заводить сессию для друпала и прописывать ее, куда нужно, чтобы друпал знал, что пользователь авторизован.
2) Разрешать пользователю размещать ссылки в посте после того, как он набрал определенное количество сообщений (кол-во сообщений должно задаваться в разделе Options форума), иначе не показывать кнопку URL в форме добавления сообщения, а если пользователь сам ввел теги ссылки – вырезать их, а также вырезать любые неактивыне ссылки, содержащие http://
Тоже самое для личной подписи – набрал определенное количество сообщений, можно ссылки в подписи оставлять.
3) При удалении сообщения пользователя, уменьшать счетчик количества сообщений пользователя. Сейчас я вижу такую систему – все сообщения пользователя могут быть удалены мной, при этом его счетчик сообщений показывает общее количество сообщений, написанных им, а нужно ноль. Эта опция нужна для пункта 2.
Условия работы:
Я не даю вам полный доступ к сайту или форуму по ftp и тем более к базе данных.
Я могу выдать вам скрипты форума и таблицы базы, которые вы у себя модифицируете, ставите на свой хостинг, показываете мне, затем высылаете мне изменения (только те скрипты, которые изменены), я ставлю к себе, проверяю, что все верно работает, оплачиваю.
Слушаю ваши предложения со сроком и ценой здесь, а не в личке.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
Есть страница (показывать не буду, т.к. имеется некоторая секретность) Она будет рекламировать некоторый продукт. На ней будет кнопка "скачать", по клику на эту копку открывается попап, на котором расположены три кнопки (Facebook, Twitter, Вконтакте). По нажатию ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $94
Нужно сверстать макет, прикрепить к домену и хосту, наполнить его текстами и фото. Оплата по факту через веб-мани. Срочно!!!Закрыт12 лет назад
Реализовать мультиязычные мета-тэги для нод, таксономии и главной страницы. Drupal 6Закрыт12 лет назад
Надо проверить сайт на joomla на предмет защиты от взлома. Минимально выполнить следующее http://www.eldia.org.ua/stati/stati-o-joomla/53-zametaem-sledy-joomla.html Обновить все плагины и модули.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Конвертер DLE 9.2 в InstantCMS 1.8 Что необходимо перенести: Пользователи (логин\пароль\дата регистрации\ подпись\аватар\комментрарии) Новости (короткая \ полная \ дата \ картинки\ теги\страницы) Разделы (Разделы с подразделами) По сути есть ДЛЕ и сайту необходимо сменить ЦМС на instantcms 1.8Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать парсер форума http://forum.searchengines.ru/, который будет собирать следующую информацию: 1. Название темы со ссылкой на страницу форума 2. Количество ответов 3. Количество просмотров 4. Дата и время последнего сообщения 5. Количество сообщений за конкретное число И выводить эту информацию в виде таблицы, отсортированную по ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $200
1. Натянуть верстку на сайт Остальные подробности в личкеВеб-программирование28 заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
На входе дамп базы данных блога на друпале, необходимо разработать "мост", на выходе которого получаем файл импорта БД для джумлы.Закрыт12 лет назад
Добрый день! Необходимо создать скрипт для обратной связи. Сайт будет на html, скрипт будет использоваться для: 1. Заказать обратный звонок (пункты: имя, телефон, время звонка) 2. Заказать товар (кнопка будет располагаться напротив каждой позиции в прайс-листе, нужно чтобы именно ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт12 лет назад