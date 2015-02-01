Доработка форума PunBB 1.2.15

Требуется доработка форума PunBB версии 1.2.15.

Форум уже модифицировался когда-то, поэтому обновлять его нельзя.

Движок форума простой, меня вполне устраивает.

Форум установлен в папку на сайте с CMF Друпал 5.10, сайт и форум работают на одной базе.

Сделано это для того, чтобы при регистрации и авторизации на сайте, происходила регистрация и авторизация на форуме – для этого на друпал установлен модуль PunBB, который это реализует.

Требуется:

1) Сделать обратную совместимость авторизации (если это возможно) – при авторизации на форуме, авторизовать пользователя также и на сайте. Совместимость регистрации делать не нужно – на форуме просто выключена регистрация. Значит нужно просто заводить сессию для друпала и прописывать ее, куда нужно, чтобы друпал знал, что пользователь авторизован.

2) Разрешать пользователю размещать ссылки в посте после того, как он набрал определенное количество сообщений (кол-во сообщений должно задаваться в разделе Options форума), иначе не показывать кнопку URL в форме добавления сообщения, а если пользователь сам ввел теги ссылки – вырезать их, а также вырезать любые неактивыне ссылки, содержащие http://

Тоже самое для личной подписи – набрал определенное количество сообщений, можно ссылки в подписи оставлять.

3) При удалении сообщения пользователя, уменьшать счетчик количества сообщений пользователя. Сейчас я вижу такую систему – все сообщения пользователя могут быть удалены мной, при этом его счетчик сообщений показывает общее количество сообщений, написанных им, а нужно ноль. Эта опция нужна для пункта 2.

Условия работы:

Я не даю вам полный доступ к сайту или форуму по ftp и тем более к базе данных.

Я могу выдать вам скрипты форума и таблицы базы, которые вы у себя модифицируете, ставите на свой хостинг, показываете мне, затем высылаете мне изменения (только те скрипты, которые изменены), я ставлю к себе, проверяю, что все верно работает, оплачиваю.

Слушаю ваши предложения со сроком и ценой здесь, а не в личке.