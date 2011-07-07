Подключить контактную форму для сайта

Веб-программированиеЗавершен10 заявок350 просмотров
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Нужно подключить контактную форму для одностраничного сайта http://kitay-kazan.ru/

Нужно чтобы при отправлении данных формы посетителю выдавалось сообщение под формой о том что сообщение отправлено. А посетитель оставался на этой же странице.

Сообщение должно приходить на email [email protected].

Сайт из одной страницы, исходники отправлю.

Срок до вечера. 150р

12 лет назад
Neoncobra
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
webstend
Виталий 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Все отлично, человек знает свою работу. Задание выполнено в заявленный срок
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