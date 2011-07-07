Подключить контактную форму для сайта

Есть страница (показывать не буду, т.к. имеется некоторая секретность) Она будет рекламировать некоторый продукт. На ней будет кнопка "скачать", по клику на эту копку открывается попап, на котором расположены три кнопки (Facebook, Twitter, Вконтакте). По нажатию ...