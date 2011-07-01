Нужно добавить функцию на страницу WSS 3.0

Дано: корпоративный портал на Windows Sharepoint Services 3.0

Требуется: на существующую страницу веб-частей (в крайнем случае - на отдельную веб-страницу aspx) добавить следующий функционал:

1. Поле для выбора и загрузки xml-файла с локального компьютера (пример файла во вложении).

2. Анализ файла и подсчет статистики по нему.

Посчитать требуется сумму произведений значений атрибутов "words" всех элементов внутри элемента "batchTotal" и соответствующих им коэффициентов. Элементы "fuzzy" следует идентифицировать по значениям их атрибутов min и max.

3. Отображение результата (числа), желательно со ссылкой/кнопкой для копирования его в буфер обмена.

P.S. Доступ на сервер получить нельзя, поэтому результат нужен с инструкцией по имплантации на портал :)