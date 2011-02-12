dimonier

Дмитрий dimonier

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Веб-части или иной способ визуалиации данных в WSS

    Имеется Windows Sharepoint Services 3.0. Нужно в некоторых списках устроить четыре варианта разной визуализации данных (таблицы + диаграммы). Через связанные веб-сайти либо как-то еще. Техническое задание в приложении. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать дизайн магазина (VAMshop)

    Переношу интернет-магазин с osCommerce на VAMshop. В связи с этим нужно разработать новый дизайн магазина для VAMshop. Требования: 1. Удобство для покупателей. 2. Профессиональный и привлекательный внешний вид. ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Анализатор текстов для Windows

    Нужно написать приложение, которое надежно работало бы в любой актуальной версии Windows (XP, 7). Функционал довольно подробно описан в приложенном ТЗ. Вкратце - это анализатор терминологии в двуязычных текстах (переводах), создающий отчет по ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно добавить функцию на страницу WSS 3.0

    Дано: корпоративный портал на Windows Sharepoint Services 3.0 Требуется: на существующую страницу веб-частей (в крайнем случае - на отдельную веб-страницу aspx) добавить следующий функционал: 1. Поле для выбора и загрузки xml-файла ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен дизайн для сайта

    $250

    Нужно разработать дизайн сайта (1 главная страница и 1 шаблон для внутренних страниц). Разрабатывать движок НЕ нужно - этим занимается программист. Требования к дизайну - в документе TZ-design-diary.doc Общее ТЗ ...

    CSSHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно сделать сайт онлайн-дневника (много AJAX)

    Ищу разработчика "под ключ". Нужно сделать сайт для ведения онлайн-дневников по конкретным требованиям из приложенного ТЗ. В дальнейшем нужно будет развивать его как сообщество и добавлять соответствующий функционал (обсуждения, рейтинги, статистику, ...

    AJAX
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рейтинговый каталог/сбор отзывов пользователей

    Нужно создать веб-сайт - в идеале под ключ, но можно и только функционал, без дизайна. Предварительное техническое задание во вложении. Прошу в заявках указывать платформу/CMS, на которой вы могли ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

devildevil
Дмитрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$710
10 баллов
13 лет назад
Анализатор текстов для Windows
Грамотный заказчик Знает чего хочет, способен описать даже сложные алгоритмы, адекватен, ценит труд фрилансера. Рекомендую к сотрудничеству
Доволен сотрудничеством с Дмитрием. Получил практически в точности то, что хотел. На общение потратил значительно больше времени, чем планировал, но зато, во-первых, сам окончательно понял, что мне нужно, а во-вторых, попросил добавить еще ряд функций, которые были успешно реализованы. Готовая программа получилась алгоритмически весьма сложной, но при этом она весьма дружественна для пользователя, а работает практически мгновенно. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество с Дмитрием.
Ответный отзыв
katish
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
36 отзывов
$250
10 баллов
14 лет назад
Нужен дизайн для сайта
CSSHTML
Очень хороший и надежный заказчик, рекомендую! Огромное спасибо за приятное сотрудничество.
Все отлично, очень понравилось работать с Екатериной.
Ответный отзыв
ADI
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$1300
10 баллов
14 лет назад
Нужно сделать сайт онлайн-дневника (много AJAX)
AJAX
Доволен сотрудничеством с Дмитрием Сделали движок, было несколько сбоев в отношениях. Буду рад работе с Дмитрием Рекомендую другим фрилансерам.
В конечном счете движок выполнен в соответствии с ТЗ и даже с некоторыми доработками. Срок выполнения значительно затянулся - отчасти из-за недостаточно подробного ТЗ, отчасти из-за продолжительного багфиксинга. Буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв