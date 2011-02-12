Имеется Windows Sharepoint Services 3.0. Нужно в некоторых списках устроить четыре варианта разной визуализации данных (таблицы + диаграммы). Через связанные веб-сайти либо как-то еще. Техническое задание в приложении. ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Переношу интернет-магазин с osCommerce на VAMshop. В связи с этим нужно разработать новый дизайн магазина для VAMshop. Требования: 1. Удобство для покупателей. 2. Профессиональный и привлекательный внешний вид. ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно написать приложение, которое надежно работало бы в любой актуальной версии Windows (XP, 7). Функционал довольно подробно описан в приложенном ТЗ. Вкратце - это анализатор терминологии в двуязычных текстах (переводах), создающий отчет по ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Дано: корпоративный портал на Windows Sharepoint Services 3.0 Требуется: на существующую страницу веб-частей (в крайнем случае - на отдельную веб-страницу aspx) добавить следующий функционал: 1. Поле для выбора и загрузки xml-файла ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужно разработать дизайн сайта (1 главная страница и 1 шаблон для внутренних страниц). Разрабатывать движок НЕ нужно - этим занимается программист. Требования к дизайну - в документе TZ-design-diary.doc Общее ТЗ ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Ищу разработчика "под ключ". Нужно сделать сайт для ведения онлайн-дневников по конкретным требованиям из приложенного ТЗ. В дальнейшем нужно будет развивать его как сообщество и добавлять соответствующий функционал (обсуждения, рейтинги, статистику, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно создать веб-сайт - в идеале под ключ, но можно и только функционал, без дизайна. Предварительное техническое задание во вложении. Прошу в заявках указывать платформу/CMS, на которой вы могли ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад