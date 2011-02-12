Доволен сотрудничеством с Дмитрием. Получил практически в точности то, что хотел. На общение потратил значительно больше времени, чем планировал, но зато, во-первых, сам окончательно понял, что мне нужно, а во-вторых, попросил добавить еще ряд функций, которые были успешно реализованы. Готовая программа получилась алгоритмически весьма сложной, но при этом она весьма дружественна для пользователя, а работает практически мгновенно. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество с Дмитрием.