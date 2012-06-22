Анализатор текстов для Windows

Прикладное ПОЗавершен2 заявки339 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать приложение, которое надежно работало бы в любой актуальной версии Windows (XP, 7).

Функционал довольно подробно описан в приложенном ТЗ.

Вкратце - это анализатор терминологии в двуязычных текстах (переводах), создающий отчет по результатам проверки.

Интерфейс как минимум GUI, предпочтительно GUI + командная строка.

Язык программирования - на выбор исполнителя, но он должен быть достаточно популярным, а программа должна быть написано понятно и хорошо структурирована, чтобы не возникло сложностей с дальнейшей ее доработкой.

Жду предложений с указанием языка и сроков разработки, а также стоимости.

20 марта добавил source.zip - примеры двуязычных файлов для анализа.

21 марта обновил ТЗ (TZ-termcheck.docx), добавил описание интерфейса (termcheck-UserInterface.xls), добавил примеры входных и выходных файлов (Sample-input-output.zip).

22 марта обновил Sample-input-output.zip. В точности воссоздать выходные файлы не могу - это сложно, поэтому лучше ориентироваться на пример отчета и обсуждать мелкие вопросы по ходу разработки и тестирования.

12 лет назад
dimonier
Дмитрий 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
devildevil
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$710
14 дней
Доволен сотрудничеством с Дмитрием. Получил практически в точности то, что хотел. На общение потратил значительно больше времени, чем планировал, но зато, во-первых, сам окончательно понял, что мне нужно, а во-вторых, попросил добавить еще ряд функций, которые были успешно реализованы. Готовая программа получилась алгоритмически весьма сложной, но при этом она весьма дружественна для пользователя, а работает практически мгновенно. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество с Дмитрием.
Грамотный заказчик Знает чего хочет, способен описать даже сложные алгоритмы, адекватен, ценит труд фрилансера. Рекомендую к сотрудничеству
  • Похожие заказы

  • VaMShop 1С 7.7 обмен

    нужна недорого обработка обмена с вамшоп из типовой детали по скайпу из профиля как обычно обмен остатками ценами заказами и номенклатурой и с товаром - изображение я под 8.1-8.2 делал - взял с сайта демку http://1c-vamshop.ru/ и ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа диагностики заболеваний на Прологе

    Программа нужна к диплому. Программа - экспертная система диагностики сердечно-сосудистых заболеваний на прологе. Полное название и что нужно к ней сделать дополнительно - в приложении. Срок? Стоимость? Что требуется еще - пишите в личку.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Excel 2010 - форматирование документа

    $100

    Задача: Есть два файла в формате xlsx. ms office 2007 или 2010 Первый — шаблон который содержит примеры форматирования ячеек. Второй — произвольный xlsx файл — вообще без форматирования (например любая таблица). Требуется написать класс обладающий следующим функционалом: 1. ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программирование

    1) Сделано на си 2) Программа должна получать от сервера задание и выводить его в программе. 3) По нажатию клавиши снимать принтскрин передать его на сервер и получать следующее задание. 4) по окончанию задания полностью получить об этом ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка финансовой системы

    $9

    Требуется php программист на удаленную работу. Цель проекта - доработать финансовую систему. 1. Имеется БД на MySQL и в Workbench. 2. Сформулированы основные бизнес-требования к системе. 3. Нужно дописать БД и реализовать UI для работы с данными. 4. Выбор ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Анализ. Приведение прайсов в один вид

    $150

    Добрый день. Нужна такая прога. Есть интернет магазин по шинам и дискам с которого выгружается прайс определенного вида (эталон). В этот прайс нужно вносить цены с других поставщиков прайсов (приблезительно 10). Функционал программы: 1. В программу должны загружаться ...

    Прикладное ПО2 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка модуля к asterisk

    Требуется дороботка модуля chan_mobile для asterisk (1.8) Требования: 1. В списке телефонов (mobile show devices) необходимо добавить поля IMEI, IMSI, Network получить IMEI можно коммандой AT+CGSN получить IMSI можно коммандой AT+CIMI ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад