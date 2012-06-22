Анализатор текстов для Windows

Нужно написать приложение, которое надежно работало бы в любой актуальной версии Windows (XP, 7).

Функционал довольно подробно описан в приложенном ТЗ.

Вкратце - это анализатор терминологии в двуязычных текстах (переводах), создающий отчет по результатам проверки.

Интерфейс как минимум GUI, предпочтительно GUI + командная строка.

Язык программирования - на выбор исполнителя, но он должен быть достаточно популярным, а программа должна быть написано понятно и хорошо структурирована, чтобы не возникло сложностей с дальнейшей ее доработкой.

Жду предложений с указанием языка и сроков разработки, а также стоимости.

20 марта добавил source.zip - примеры двуязычных файлов для анализа.

21 марта обновил ТЗ (TZ-termcheck.docx), добавил описание интерфейса (termcheck-UserInterface.xls), добавил примеры входных и выходных файлов (Sample-input-output.zip).

22 марта обновил Sample-input-output.zip. В точности воссоздать выходные файлы не могу - это сложно, поэтому лучше ориентироваться на пример отчета и обсуждать мелкие вопросы по ходу разработки и тестирования.