Кастомизированое техническое задание

$250
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки178 просмотров
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Есть клиника. В которой стоит наше ПО. Есть ТЗ на изменения в модуле Руководителя. Гонорар 200 у.е. Среда разработки Flash Builder 4. подробности в личку

12 лет назад
crusader_fdx
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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