Прикладное ПО на .NET C# для устройства USB

Необходимы регулярные консультации по расширенным функциям MS Excel, такие как автоматическое обновление страниц по web запросу с вводом новых параметров запросов (например изменить дату в запросе, то есть часть строки одновременно на всех запросах), формирование ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовое устройство USB и текущая версия .NET ПО под него.
Необходимо:
1. пофиксить баги
2. сделать обновления для новой версии.
3. поддерживать обновления ПО в будущем.
Устройство "на руки" гарантируем.
Примерная занятость на сейчас: 8 часов рабочий день на 2 месяца.
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