[Delphi] Класс, реализующий шкалу

Среда разработки: Delphi (7, 2010).

Необходимо разработать класс, который реализует шкалу со значениями (см. рисунок). Имя класса назову исполнителю.

Предполагаю, что класс должен содержать перегруженные методы (или предложите свое решение):

procedure Draw(Canvas: TCanvas; const Rect: TRect); overload;

procedure Draw(Image: TImage); overload;

procedure Draw(Bitmap: TBitmap); overload;

Все, что есть на приложенном рисунке (кроме примечаний и сносок :-) ), должно быть результатом работы класса.

Объектов, которые будут создаваться на основе этого класса, будет несколько на форме.

Минимальные значения (5 ед.) будут одинаковые, а вот максимальные могут быть различные: от 130 до 200.

Поэтому, чтобы на форме гармонично выглядели расположенные рядом объекты, визуальное расстояние между делениями шкалы должны быть одинаковые. Задавать его можно сыойством или предложите способ.

Нужно это для того, чтобы оператор, анализируя два или больше объектов на форме, мог быстро сориентироваться в значениях.

Свойства и примерные их названия указал на рисунке.

Обязательно краткое описание по использованию класса.

От Вас стоимость и сроки.

P.S. Не обязательно делать компонент. Предполагается динамическое использование объектов класса.