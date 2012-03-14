Вычисление сложности аудио текста на слух

Портал: http://www.slando.ru/ На портале интересует раздел «Продовольственные товары в России»: http://prodam.russia.slando.ru/24395_1.html?search_terms=&min_price=&max_price= Обратите внимание, что регион должен быть установлен «Россия». После того, как вошли в раздел, открывается поле для уточнения результатов: «Ключевое слово или номер объявления». Через ...
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нужна программа которая вычисляет сложность аудио текста на слух на Delphi
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