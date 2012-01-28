Прописать 301 редиректы для 684 страниц

Требуется грамотный программист для разработки расчетной части системы подбора тарифов. Админка готова, нужно отладить сами процессы обсчета. Для разработки расчетной части надо: - знать PHP и MySQL - уметь парсить html страницы и csv ...
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Изначально есть 76 страниц имеющие адрес site.ru/component/content/article/1-biography/ID-name, появилось 9 вариантов дублей этих страниц в результате некорректной работы плагина Joomla:
/release/ID-name
/clips/ID-name
/tracks/ID-name
/sluhi/ID-name
/raznoe/ID-name
/battle/ID-name
/concerts/ID-name
/about/ID-name
/pravila-saita/ID-name
то есть всего 684 адреса
Нужно прописать 301 редиректы для каждого из адресов:
RewriteRule ^about/ID-name$ http://www.site.ru/component/content/article/1-biography/ID-name [R]
RewriteRule ^release/ID-name$ http://www.site.ru/component/content/article/1-biography/ID-name [R]
RewriteRule ^clips/ID-name$ http://www.site.ru/component/content/article/1-biography/ID-name [R]
RewriteRule ^tracks/ID-name$ http://www.site.ru/component/content/article/1-biography/ID-name [R]
RewriteRule ^sluhi/ID-name$ http://www.site.ru/component/content/article/1-biography/ID-name [R]
RewriteRule ^raznoe/ID-name$ http://www.site.ru/component/content/article/1-biography/ID-name [R]
RewriteRule ^battle/ID-name$ http://www.site.ru/component/content/article/1-biography/ID-name [R]
RewriteRule ^concerts/ID-name$ http://www.site.ru/component/content/article/1-biography/ID-name [R]
RewriteRule ^pravila-saita/ID-name$ http://www.site.ru/component/content/article/1-biography/ID-name [R]
итого 684. Все элементарно делается в Notepad++, примерный алгоритм:
- http://www.site.ru/component/content/article/1-biography заменяем на RewriteRule ^about
- проставляем доллары в конце строк
- заменяем доллар на "_http://www.site.ru/component/content/article/1-biography/ID-name [R]"
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