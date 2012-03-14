Delphi: функция определения размера шрифта Windows

$50
Прикладное ПОЗавершен5 заявок317 просмотров
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У Windows есть несколько разных режимов размера шрифта. У Windows 7 - это 100%, 125% и т.д., у Windows Vista немного по другому. Эта настройка распространяется на все приложения.

Нужно написать функцию точного определения, отличаются ли настройки шрифта Windows от стандартных. Т.е. включен ли укрупнённый шрифт или нет.

Желательно в короткие сроки (тут однозначно кода немного нужно, поэтому нужно написать за несколько часов).

Язык - только Delphi, желательно версия 2007.

Delphi
12 лет назад
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
dmitryyurchnew
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$3
1 день
Всё сделано быстро, квалифицированно и так как надо.
Написал задачу, я нашел решение. Написал решение без оплаты в письме. Сразу получил деньги которые указывал
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