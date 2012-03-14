Delphi: функция определения размера шрифта Windows

У Windows есть несколько разных режимов размера шрифта. У Windows 7 - это 100%, 125% и т.д., у Windows Vista немного по другому. Эта настройка распространяется на все приложения.

Нужно написать функцию точного определения, отличаются ли настройки шрифта Windows от стандартных. Т.е. включен ли укрупнённый шрифт или нет.

Желательно в короткие сроки (тут однозначно кода немного нужно, поэтому нужно написать за несколько часов).

Язык - только Delphi, желательно версия 2007.