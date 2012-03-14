Процедура расшифровки Java-скрипта на Delphi

$100
Прикладное ПОЗавершен2 заявки224 просмотра
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Есть кусок шифрованного JS-кода, нужно написать процедурку (только на Delphi! Желательно версии Rad Studio 2007), расшифровывающую данный код.

Пример данного кода - в прикреплённом текстовике.

Чем оперативнее, тем лучше. Желательно решить данный вопрос за несколько часов.

Подробности ТЗ будут сообщены исполнителю.

Delphi
12 лет назад
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
kuzmithev
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$100
1 день
Всё сделано как положено и в срок, код подробно прокомментирован. Спасибо.
Работаем не в первый раз. Все как обычно - интересный проект, четкое ТЗ и мгновенная оплата. Спасибо, надеюсь ещё поработаем.
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