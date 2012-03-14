Процедура расшифровки Java-скрипта на Delphi

Необходимо написать программу под Windows XP/7 32bit по управлению шлагбаумом автоматическим через COM-порт. Материнская плата шлагбаума подключается через специальный модуль, сигнал передается по стандарту RS485 и с помощью конвертера переводится в RS-232, данный конвертер вставляется ...
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Есть кусок шифрованного JS-кода, нужно написать процедурку (только на Delphi! Желательно версии Rad Studio 2007), расшифровывающую данный код.
Пример данного кода - в прикреплённом текстовике.
Чем оперативнее, тем лучше. Желательно решить данный вопрос за несколько часов.
Подробности ТЗ будут сообщены исполнителю.
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