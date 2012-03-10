Управление автоматическим шлагбаумом через COMпорт

Необходимо написать программу под Windows XP/7 32bit по управлению шлагбаумом автоматическим через COM-порт. Материнская плата шлагбаума подключается через специальный модуль, сигнал передается по стандарту RS485 и с помощью конвертера переводится в RS-232, данный конвертер вставляется в COM-порт компьютера.

Функции программы:

1. Поднятие стрелы шлагбаума

2. Опускание стрелы шлагбаума

3. Считывание статуса положения стрелы

4. Счетчик поднятий-опусканий стрелы

5. Может быть ещё что-то предусматривает протокол.

Есть протокол обмена информацией на английском языке на трех страницах.

Язык: MS Visual C++

Стенд собран. Windows XP SP3 ENG с подключенным компьютером.