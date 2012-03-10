Перевести 1С 7.7 Бухгалтерия бюджетного учрежден.

Программа мониторинга цен и формирования отчета по сравнению спарсенных цен с образцом (с моими ценами) Решение для десктопа (win XP, Seven, 32 Bit) Ни каких PHP, апач и так далее, все должно быть просто, гибко, интуитивно понятно ...
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