Перевести 1С 7.7 Бухгалтерия бюджетного учрежден.

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки108 просмотров
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Перевести 1С 7.7. Бухгалтерия бюджетного учреждения в 1С 8.2 все документы справочники для нормальной работы бухгалтера

12 лет назад
wworker
Мурат 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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