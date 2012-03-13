Нужен каркас Toolbar'а для Opera

Необходимо разработать простое подобие Toolbar'а для браузера Opera. Пустяковая работа для тех кто разбирается.

Нужно сделать что-то наподобии SEOQuake для оперы, причем мне нужен только каркас, без функционала как такового(просто пустой каркас с парой кнопок, главное чтобы он работал) и без дизайна. Все должно быть на JavaScript.

Более подробная информация будет при личной переписке.