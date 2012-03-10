Программа для сканирования и загрузки на сервер

Программа мониторинга цен и формирования отчета по сравнению спарсенных цен с образцом (с моими ценами) Решение для десктопа (win XP, Seven, 32 Bit) Ни каких PHP, апач и так далее, все должно быть просто, гибко, интуитивно понятно ...
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Клиентское приложение для получения сканов документов со сканера или диска с дальнейшим распознаванием в движке FineReader и загрузкой на сервер. Работа со сканером через TWAIN. Взаимодействие с сервером через Интернет по HTTPS и FTPS. Предоставляется лицензионный движок FineReader. Дизайн и экраны пользовательского интерфейса по ссылкам. Платформа – Windows, но рассматривается и Java-версия. Серверная часть разрабатывается в отдельном проекте. Необходимо клиентское приложение с инсталлятором.
Техническое задание:
https://docs.google.com/document/pub?id=1li3cBuPIwJYbJYLUdvKECGXn0kO9oT5ssgq9Oun0uEs&pli=1
Пользовательский интерфейс с логикой:
https://docs.google.com/file/d/0B7UuQAjUhaj4ZTQ5ZjY4M2QtMjE3MS00MTNlLTg2YzgtY2YyNzM5ZmEzZmVj/edit
Комментарии по логике пользовательского интерфейса
Общие:
https://docs.google.com/document/pub?id=1bKAdlWgzpbdK4RCbrRNSXRLOItqp2IuC_ZlM9Gjj32k
Некоторые частные случаи:
https://docs.google.com/document/pub?id=1re9APAM1PfrcYsa2IZ0fQ8qOSurRShdAdEcIdqyPEIE
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