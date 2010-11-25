Давно обращаюсь к фрилансерам по разным вопросам. Опыт самый разный, и хороший, и плохой, и средний. Работой, которую проделал Алексей очень доволен. Он решил задачу связанную с сервисами Google, решение которой мне не смог предложить официальный реселлер Google (softline), имеющий все необходимые регалии и компетенции. Алексей же нашел нестандартное и оригинальное решение. За разумные деньги. Алексей работает быстро - утром еще что-то обсуждается, вечером можно смотреть результат. Он всегда на связи (скайп), все вопросы решаются быстро. Что немаловажно - Алексей четко и доходчиво пишет (в том числе - пояснения к выполненной работе). Рекомендовать Алексея не хочу и не стану. (боюсь, он наберет клиентов и когда обращусь с очередным заказом, будет по горло занят) Не рекомендую в общем :)