barbati

Сергей Ермолаев barbati

 
51 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программа для сканирования и загрузки на сервер

    Клиентское приложение для получения сканов документов со сканера или диска с дальнейшим распознаванием в движке FineReader и загрузкой на сервер. Работа со сканером через TWAIN. Взаимодействие с сервером через Интернет по HTTPS и FTPS. Предоставляется ...

    Java
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задачка (доступ к документам в хранилище Google)

    $250

    Требуется решение для описанной ниже задачи. Условия задачи: 1. Есть веб-приложение, требующее авторизации (далее – Сайт), а платформе Битрикс. Есть два пользователя: User1 и User2, которые имеют на Сайте своим учетные записи и входят на ...

    Битрикс
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен специалист, имеющий опыт работы с Google Doc

    Нужен специалист, имеющий подтвержденный опыт работы с Google Docs API. Планирую привлечь такого специалиста для разовых или постоянных консультаций и выполнение некоторых вещей в рамках крупного проекта, связанного с удаленным бухгалтерским обслуживанием.

    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сервис с использованием медиа сервера Wowza

    Добрый день, друзья! Я ищу решение, на основе которого можно организовать вот такой сервис на базе Wowza Media Server: https://docs.google.com/document/pub?id=1IKfFZBTcap10y7_UStMu4cOJgUePi7b_Co3wNdWNNCo Это может быть готовое решение, доработанное на основе какого–либо скрипта или даже заново написанное. Главное – чтобы оно ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт с функциональностью как у фри-ланс.ру

    Требуется создать сайт с функциональностью во многом как у free-lance.ru, но с определенной спецификой Краткое ТЗ и что ожидается от исполнителя – см. на этой странице: http://docs.google.com/View?id=dff7ss9b_41cjvrrfd4 Бюджет – буду рассматривать ваши предложения. Готов оперативно уточнить, что необходимо. Буду ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
AlexSytnik
Алексей 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Задачка (доступ к документам в хранилище Google)
Отличный заказчик, рекомендую
Давно обращаюсь к фрилансерам по разным вопросам. Опыт самый разный, и хороший, и плохой, и средний. Работой, которую проделал Алексей очень доволен. Он решил задачу связанную с сервисами Google, решение которой мне не смог предложить официальный реселлер Google (softline), имеющий все необходимые регалии и компетенции. Алексей же нашел нестандартное и оригинальное решение. За разумные деньги. Алексей работает быстро - утром еще что-то обсуждается, вечером можно смотреть результат. Он всегда на связи (скайп), все вопросы решаются быстро. Что немаловажно - Алексей четко и доходчиво пишет (в том числе - пояснения к выполненной работе). Рекомендовать Алексея не хочу и не стану. (боюсь, он наберет клиентов и когда обращусь с очередным заказом, будет по горло занят) Не рекомендую в общем :)
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