Клиентское приложение для получения сканов документов со сканера или диска с дальнейшим распознаванием в движке FineReader и загрузкой на сервер. Работа со сканером через TWAIN. Взаимодействие с сервером через Интернет по HTTPS и FTPS. Предоставляется ...
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется решение для описанной ниже задачи. Условия задачи: 1. Есть веб-приложение, требующее авторизации (далее – Сайт), а платформе Битрикс. Есть два пользователя: User1 и User2, которые имеют на Сайте своим учетные записи и входят на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен специалист, имеющий подтвержденный опыт работы с Google Docs API. Планирую привлечь такого специалиста для разовых или постоянных консультаций и выполнение некоторых вещей в рамках крупного проекта, связанного с удаленным бухгалтерским обслуживанием.Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день, друзья! Я ищу решение, на основе которого можно организовать вот такой сервис на базе Wowza Media Server: https://docs.google.com/document/pub?id=1IKfFZBTcap10y7_UStMu4cOJgUePi7b_Co3wNdWNNCo Это может быть готовое решение, доработанное на основе какого–либо скрипта или даже заново написанное. Главное – чтобы оно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется создать сайт с функциональностью во многом как у free-lance.ru, но с определенной спецификой Краткое ТЗ и что ожидается от исполнителя – см. на этой странице: http://docs.google.com/View?id=dff7ss9b_41cjvrrfd4 Бюджет – буду рассматривать ваши предложения. Готов оперативно уточнить, что необходимо. Буду ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад