Сервис с использованием медиа сервера Wowza

Добрый день, друзья!

Я ищу решение, на основе которого можно организовать вот такой сервис на базе Wowza Media Server:

https://docs.google.com/document/pub?id=1IKfFZBTcap10y7_UStMu4cOJgUePi7b_Co3wNdWNNCo

Это может быть готовое решение, доработанное на основе какого–либо скрипта или даже заново написанное. Главное – чтобы оно не было слишком сложным и дорогим.

Можете ли вы разработать такое решение?

Бюджет – буду рассматривать ваши предложения.

Готов оперативно уточнить что необходимо

С уважением,

Сергей Ермолаев