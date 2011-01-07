Написать класс для парсинга yml файлов.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок185 просмотров

Написать класс для парсинга yml файлов.

Техописание формата http://partner.market.yandex.ru/legal/tt/

Результатом работы класса должно быть:

одна функция это наполнение таблицы БД.

вторая функция это массив с данными

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14 лет назад
juqovskiy
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

apm
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
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Заявки фрилансеров

apm
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад