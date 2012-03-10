Доработка в 1С 8.2 УПП

Программа мониторинга цен и формирования отчета по сравнению спарсенных цен с образцом (с моими ценами) Решение для десктопа (win XP, Seven, 32 Bit) Ни каких PHP, апач и так далее, все должно быть просто, гибко, интуитивно понятно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Формирование (импорт) ведомости отправочных мерок на основании разработанной деталировки (КМД) из программы или вручную
Другими словами, из программы по проектированию деталей будет выгрузка в xml. Далее в 1с 82 УПП надо втянуть некоторые данные из этого файла и работать с ними - они должны участововать в номеклатуре, счетах, накладных, счетах-фактурах (Наименование Кол-во Вес,ед. Вес,итого Sм2)
Сейчас УПП типовая - далее для успешного обновления УПП необходимо сделать список всех изменений (плюс алгоритм) для успешного обновления конфигурации.
Во вложении схематичное отображение ТЗ и пример выгрузки (возможно если надо, можно сделать выгрузку в Ексель или ТХТ).
В своих предложениях указывайте опыт работы, наличие сертификатов, свое ценовое предложение и своё видение решения проблемы.
003-открывайте Екселем после распаковки
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