Доработка в 1С 8.2 УПП

$250
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки140 просмотров
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Всем привет.

Формирование (импорт) ведомости отправочных мерок на основании разработанной деталировки (КМД) из программы или вручную

Другими словами, из программы по проектированию деталей будет выгрузка в xml. Далее в 1с 82 УПП надо втянуть некоторые данные из этого файла и работать с ними - они должны участововать в номеклатуре, счетах, накладных, счетах-фактурах (Наименование Кол-во Вес,ед. Вес,итого Sм2)

Сейчас УПП типовая - далее для успешного обновления УПП необходимо сделать список всех изменений (плюс алгоритм) для успешного обновления конфигурации.

Во вложении схематичное отображение ТЗ и пример выгрузки (возможно если надо, можно сделать выгрузку в Ексель или ТХТ).

В своих предложениях указывайте опыт работы, наличие сертификатов, свое ценовое предложение и своё видение решения проблемы.

003-открывайте Екселем после распаковки

12 лет назад
megatop
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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