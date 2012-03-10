Написать CRM

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Требуется написание CRM системы по продажам.

Должен быть аналог модуля мегаплан "ПРОДАЖИ" плюс СОТРУДНИКИ, КЛИЕНТЫ, БУХГАЛТЕРИЯ (счета акты договора). Функционал как в мегаплане, плюс наши доработки.

Готовые системы не подходят. Нужна своя. Требуется программист с опытом работы. Желательно личная встреча в Москве (но не обязательно, подойдет общение по скайпу).

12 лет назад
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад
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