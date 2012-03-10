Написать CRM

Необходимо написать программу под Windows XP/7 32bit по управлению шлагбаумом автоматическим через COM-порт. Материнская плата шлагбаума подключается через специальный модуль, сигнал передается по стандарту RS485 и с помощью конвертера переводится в RS-232, данный конвертер вставляется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание CRM системы по продажам.
Должен быть аналог модуля мегаплан "ПРОДАЖИ" плюс СОТРУДНИКИ, КЛИЕНТЫ, БУХГАЛТЕРИЯ (счета акты договора). Функционал как в мегаплане, плюс наши доработки.
Готовые системы не подходят. Нужна своя. Требуется программист с опытом работы. Желательно личная встреча в Москве (но не обязательно, подойдет общение по скайпу).
- Похожие заказы
- Прикладное ПО9 заявокЗакрыт11 лет назад
Программа мониторинга цен и формирования отчета по сравнению спарсенных цен с образцом (с моими ценами) Решение для десктопа (win XP, Seven, 32 Bit) Ни каких PHP, апач и так далее, все должно быть просто, гибко, интуитивно понятно ...Прикладное ПО2 исполнителяЗакрыт12 лет назад
Клиентское приложение для получения сканов документов со сканера или диска с дальнейшим распознаванием в движке FineReader и загрузкой на сервер. Работа со сканером через TWAIN. Взаимодействие с сервером через Интернет по HTTPS и FTPS. Предоставляется ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Всем привет. Формирование (импорт) ведомости отправочных мерок на основании разработанной деталировки (КМД) из программы или вручную Другими словами, из программы по проектированию деталей будет выгрузка в xml. Далее в 1с 82 УПП надо втянуть некоторые ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Перевести 1С 7.7. Бухгалтерия бюджетного учреждения в 1С 8.2 все документы справочники для нормальной работы бухгалтераПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $60
Необходимо разработать простое подобие Toolbar'а для браузера Opera. Пустяковая работа для тех кто разбирается. Нужно сделать что-то наподобии SEOQuake для оперы, причем мне нужен только каркас, без функционала как такового(просто пустой каркас с парой кнопок, главное ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Перенос данных(справочники остатки) из 77 УСН в 8.2 КА Есть две базы УСН - надо перенести их в одну КА. Без задвоений, на две разные организации. Интресуют остатки и справочники.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Попробую поставить задачу от обратного. На данный момент для обработки массива данных я использую Оракл на локальной машине. Что имею: 1) одну базовую табличку в которую регулярно подливаю данные в которой ключевым является первый столбец с текстом 2) ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Нужно написать парсер для http://www.liveinternet.ru/stat/ru/queries.html Нудна прога под виндовс. В проге должна быть возможность указывать задержки между запросами (что бы не банило). Результаты парсинга должны сохранятся в текстовый файл (только ключевые слова). При повторном парсинге, например ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт12 лет назад
требуется дизайнер-верстальщик с навыками разработки дизайна в среде программирования RadPHP2 (Delphi for php) есть видео сайта нужно содрать оттуда дизайн и заделать проект в среде RadPHP чтобы было как на видео за ссылкой пишите в личкуПрикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад