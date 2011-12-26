Разработка мультиплатформенной утилиты для офисов

Доброго времени суток.

Для систематизации учета информации с серверов и рабочих станций компании требуется разработать приложение - клиент для всех популярных ОС (Windows, Linux, Mac).

Основную часть программирования уже выполнили - есть действующая консольная утилита под Linux разработанная на кросс-платформенных фреймворках. Осталось доделать утилиту до userfriendly интерфейса с GUI под все платформы и наладить работу с веб-сервером (веб-составляющая входит в обязанности другого сотрудника).

От Вас нужно хорошее знание C/C++, GTK. Знание серверных ОС, опыт работы с C++ фреймворками.

Крайне желательна возможность оформления договора на разработку.

Оплата по результату за каждый этап разработки, через QIWI или WMR, возможно наличными (в Москве).

Спасибо.