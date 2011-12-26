Разработка мультиплатформенной утилиты для офисов

$2500
Прикладное ПОЗакрыт5 заявок370 просмотров
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Доброго времени суток.

Для систематизации учета информации с серверов и рабочих станций компании требуется разработать приложение - клиент для всех популярных ОС (Windows, Linux, Mac).

Основную часть программирования уже выполнили - есть действующая консольная утилита под Linux разработанная на кросс-платформенных фреймворках. Осталось доделать утилиту до userfriendly интерфейса с GUI под все платформы и наладить работу с веб-сервером (веб-составляющая входит в обязанности другого сотрудника).

От Вас нужно хорошее знание C/C++, GTK. Знание серверных ОС, опыт работы с C++ фреймворками.

Крайне желательна возможность оформления договора на разработку.

Оплата по результату за каждый этап разработки, через QIWI или WMR, возможно наличными (в Москве).

Спасибо.

12 лет назад
orik
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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