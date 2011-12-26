Автоматизировать работу с сайтом

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Автоматизировать пополнение- вывод средств из PAMM счетов (демо-режим)

Должен уметь:

Раз в сутки выполнять команды из command.txt, вести лог файл.

Формат: command.txt

account#pamm_id#action#value;

account – аккаунт под которым заходим на альпари (возможность работы с несколькими аккаунтами)

pamm_id – идентификационный номер pamm`a, если у pamma еще не открыт счет – открываем.

action – (input|output) – действие: заявка на ввод денег или вывод

value – сумма (возможность конвертации – валюта команд USD, памм счет может работать с другой валютой)

Все действия происходят с демо-счетами.