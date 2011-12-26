Создание ПО для iOS и Android

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки167 просмотров
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Разработка По для iOS и Android!

Все условия и правила работы указаны в договоре по разработке ПО.

С уважением, Заказчик.

AndroidiOS
12 лет назад
Ijen
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
karatay
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$3000
20 дней
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