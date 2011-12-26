Доработка программы на С#

ЕСТЬ ПРОГРАММА И ВОТ ЧТО НУЖНО:

НУ ОТНОСИТЕЛНО ДАННОИ СИСТЕМИ ......АВТОЗАПЧАСТИ

Я ВИБИРАЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ....АВТОМАТИЦХЕСКИ ..ПУТЕМ ВСПЛИВАЫУСХИХ ОКОН ОНА МНЕ ВЫВОДИТ МОДЕЛИ КУЗОВОВ

ДАЛЕЕ Я ВИБИРАЮ КУЗОВ ...ОНА МНЕ ВЫВОДИТ МОДЕЛИ МОТОРОВ КОТОРЫЕ ТАМ УСТАНАВЛИВАЛИСЬ

ДАЛЕЕЕ...Я ВЫБИРАЮ НОМЕР КУЗОВА

И ОНА МНЕ ГЕНЕРИРУЕТ ШТРИХ КОД

НЕОБХОДИМО ...ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭТУ ПРОГРАММУ ПОД ЗАДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Исходник есть. Пишите цены, замечания, предложения, вопросы.