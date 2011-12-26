Cопровождение и доработка SugarCRM

Приглашаем фрилансеров для сопровождения и доработки SugarCRM (под Linux), а именно:

- интеграция CRM с функционирующими в компании учетными системами (1С 8.2.);

- организация и проведение обучения пользователей.

Пожелания к кандидату:

* большой опыт программирования на PHP,

* умение и желание разбираться в чужом коде.

* опыт доработки и внедрении SugarCRM.

* знание ОС Linux и 1С 8 в объеме, необходимом для реализации проекта.

Условия работы, график, условия и уровень вознаграждения обсуждается индивидуально.

Мы предлагаем оплату по факту, например: есть некое пожелание к существующей версии - нужны доработки - мы говорим, что бы мы хотели, вы - сколько это по времени и сколько это будет нам стоить - договариваемся и получаем результат - оплата работы - и следующее задание.

Контакты:

[email protected]

[email protected]