2340424

Анна 2340424

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Служба персонала Торгово-сервисной компании

Российская, торгово-сервисная компания в связи с расширением приглашает сотрудников на проект.

Условия - удаленно, фриланс, сроки и деньги оговариваются индивидуально с заинтересованными (заинтересовавшими) кандидатами.

Условия:

Предположительный объем работы от 8 мес, удаленно.

Остальные условия оговариваются индивидуально.

Прошу ваши отклики направлять на почту [email protected]. Все ваши предложения /комментарии/ будут рассмотрены в оперативном порядке.

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