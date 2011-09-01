Служба персонала Торгово-сервисной компании

Российская, торгово-сервисная компания в связи с расширением приглашает сотрудников на проект.

Условия - удаленно, фриланс, сроки и деньги оговариваются индивидуально с заинтересованными (заинтересовавшими) кандидатами.

Условия:

Предположительный объем работы от 8 мес, удаленно.

Остальные условия оговариваются индивидуально.

Прошу ваши отклики направлять на почту [email protected]. Все ваши предложения /комментарии/ будут рассмотрены в оперативном порядке.