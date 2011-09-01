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Служба персонала Торгово-сервисной компании
Российская, торгово-сервисная компания в связи с расширением приглашает сотрудников на проект.
Условия - удаленно, фриланс, сроки и деньги оговариваются индивидуально с заинтересованными (заинтересовавшими) кандидатами.
Условия:
Предположительный объем работы от 8 мес, удаленно.
Остальные условия оговариваются индивидуально.
Прошу ваши отклики направлять на почту [email protected]. Все ваши предложения /комментарии/ будут рассмотрены в оперативном порядке.
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