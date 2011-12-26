Сделать парсер цен

$250
Прикладное ПОЗакрыт4 заявки220 просмотров
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По списку наименований товара сделать парсинг основных сайтов на которых цена должна быть адекватной. Вывести в файл excel название товара, цена1, цена2, цена3, ..., средняя цена, максимальная цена, минимальная цена.

Использовать сайты

http://price.ua/

http://rozetka.com.ua/

http://www.mobilluck.com.ua/

http://www.sokol.ua/

можно попробовать http://www.google.com.ua/ но здесь могут возникнуть определенные сложности

На входе таблица - наименование товара, ориентировочная стоимость, валюта (грн / руб / usd)

Желательно C# либо Java

12 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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