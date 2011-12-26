Исправить работу двух парсеров

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Есть два парсера:

1. VegParser - www.fruitinfo.ru

2. Agroserver - www.agroserver.ru

1. Первый состоит из парсеров нескольких порталов. Нас интересует только fruit - портал www.fruitinfo.ru. Парсер раньше нормально собирал данные, а сейчас выдает ошибку. Необходимо это исправить.

2. Второй парсер (Agroserver) вроде бы работает. Но он как то странно собирает данные. Такое ощущение, что собираются далеко не все данные. К примеру, сегодня запускался парсер. Самые свежие распарсеные объявления датируются 28.01.2012. А на портале есть намного более поздние. К примеру, от 13.03.2012.

В приложении к тендеру исходники и ТЗ.

12 лет назад
SBW
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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