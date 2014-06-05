Мини-программка

Здравствуйте, коллеги.

Мне нужна программка автоматизации браузера.

По сути, это будет анонимайзер заточенный под одну задачу - есть некий сервис, запрещающий иметь множественные аккаунты, и есть 30 прокси. Задача: иметь 30 аккаунтов на этом сервисе и быструю возможность установки нужного прокси для каждого из аккаунтов. Для каждого аккаунта будет жестко задан свой прокси в конфиге.

Интерфейс простейший - выпадающий список с аккаунтами и кнопка "change".

По нажатии на кнопку запускается браузер, в нем меняется прокси, юзерагент и удаляются куки. После этого открывается заданный сайт. Там уже пользователь вручную авторизируется и занимается своими делами. По окончанию работы с аккаунтом пользователь закрывает браузер, выбирает следующий аккаунт в нашей программке и нажимает "change"

С каким браузером работать - выбирать вам. У ИЕ, настройки в системном реестре, у мозиллы в sqlite. Можно вообще сделать на базе компонента Browser и разместить его прямо на форме программы.

Пример конфига

http://example.com/

login1

login2

login3

..............

Языки: с++, c#, delphi

В результате хочу видеть

1. Исходники с комментариями

2. Скомпиллированную, работающую программу

Предпочтение быстрой реализации и готовности исполнителя использовать СБС.

Оплата - по СБС, в крайнем случае вебмани.

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