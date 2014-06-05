Мини-программка

У Windows есть несколько разных режимов размера шрифта. У Windows 7 - это 100%, 125% и т.д., у Windows Vista немного по другому. Эта настройка распространяется на все приложения. Нужно написать функцию точного определения, отличаются ли ...
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Здравствуйте, коллеги.
Мне нужна программка автоматизации браузера.
По сути, это будет анонимайзер заточенный под одну задачу - есть некий сервис, запрещающий иметь множественные аккаунты, и есть 30 прокси. Задача: иметь 30 аккаунтов на этом сервисе и быструю возможность установки нужного прокси для каждого из аккаунтов. Для каждого аккаунта будет жестко задан свой прокси в конфиге.
Интерфейс простейший - выпадающий список с аккаунтами и кнопка "change".
По нажатии на кнопку запускается браузер, в нем меняется прокси, юзерагент и удаляются куки. После этого открывается заданный сайт. Там уже пользователь вручную авторизируется и занимается своими делами. По окончанию работы с аккаунтом пользователь закрывает браузер, выбирает следующий аккаунт в нашей программке и нажимает "change"
С каким браузером работать - выбирать вам. У ИЕ, настройки в системном реестре, у мозиллы в sqlite. Можно вообще сделать на базе компонента Browser и разместить его прямо на форме программы.
Пример конфига
login1
login2
login3
..............
Языки: с++, c#, delphi
В результате хочу видеть
1. Исходники с комментариями
2. Скомпиллированную, работающую программу
Предпочтение быстрой реализации и готовности исполнителя использовать СБС.
Оплата - по СБС, в крайнем случае вебмани.
Сроки, стоимость и вопросы просьба писать только в проекте.
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